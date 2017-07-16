ВМС США приняли на вооружение новый ракетный эсминец «Джон Финн»
ВМС США приняли в строй новый ракетный эсминец «Джон Финн». Торжества по этому поводу прошли на военно-морской базе в Перл-Харбор.
Глава Тихоокеанского командования ВС Америки Гарри Харрис подчеркнул, что ввод в эксплуатацию этого корабля демонстрирует союзникам и противникам США, что Америка имеет свои интересы в этом регионе, пишет РИА Новости.
Эсминец получил свое название в честь американского моряка Джона Финна. Он защищал Пер-Харбор во время нападения Японии 7 декабря 1941 года.
Финн получил в сражении 20 ранений, но не оставил поле боя. За героизм его наградили орденом Почета. Финн умер в возрасте 100 лет в 2010 году.
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