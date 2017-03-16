МОК принял сенсационное решение об упразднении главенства WADA

Отныне вопросами тестирования на допинг будет заниматься не Всемирное антидопинговое агентство, а Независимая организация ITA. Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Как отмечается в пресс-релизе, новая организация (ITA) должна будет разработать индивидуальный план тестирования. Каждому спортсмену, собирающемуся принять участие в крупных международных соревнованиях, будет вменено в обязанность пройти определенное количество тестов, а сама процедура должна стать «максимально прозрачной» и понятной для атлетов и федераций.

В правление организации будут входить представители органов государственной власти, олимпийского движения, Всемирного антидопингового агентства и спортсмены.

Ранее сообщалось, что члены МОК и главы федераций по видам спорта остались крайне недовольны докладом главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, который на поверку не содержит убедительных доказательств вины российских спортсменов. Часть отстраненных от соревнований россиян уже амнистированы, расследование в отношении другой части продолжается без особого успеха.

Члены МОК также обратили внимание на большое количество технических ошибок в докладе Макларена и не исключили, что подобного рода технические ошибки могли иметь место при тестировании спортсменов.