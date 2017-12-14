ЕС принял решение о продлении санкций против России

Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении срока действия антироссийских санкций.

По словам главы Евросовета Дональда Туска, сообщество единогласно выступает за пролонгацию ограничений, сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что техническая процедура одобрения данного решения Советом ЕС будет проведена на следующей неделе. Санкции будут продлены еще на шесть месяцев.

Впервые они были введены в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вхождением Крыма в состав России. С тех пор ограничения неоднократно расширялись и продлевались.