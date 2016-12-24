Принцесса Лея из «Звездных войн» перенесла сердечный приступ
Известная голливудская актриса Кэрри Фишер, ставшая известной благодаря роли принцессы Леи из саги «Звездные войны», была госпитализирована после тяжелого сердечного приступа, случившегося с ней на борту самолета.
Как уточняется в материале, сейчас Фишер находится в стабильном состоянии, ее уже перевели из реанимации в обычную палату.
Актриса, которой исполнилось 60 лет, летела из Лондона в Лос-Анджелес. Во время полета ей стало плохо и она потеряла сознание, сообщает ТАСС.
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