Принц Гарри женится на актрисе
Принц Гарри Уэльский и 36-летняя американская актриса Меган Маркл, известная по сериалу «Форс-Мажоры» официально объявили о помолвке.
Уточняется, что влюбленные планируют сыграть свадьбу весной следующего года. Королева Елизавета II и Принц Чарльз в курсе о предстоящей свадьбе, родители невесты одобрили выбор дочери.
Пара будет проживать в одной из резиденций Кенсингтонского дворца.
Известно, что Маркл на три года старше принца, а также была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном, но в 2013 году пара развелась. Принц Гарри является пятым в очереди наследования британского престола, уточняет «Санкт-Петербург.ру».
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