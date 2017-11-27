Принц Гарри женится на актрисе

Принц Гарри Уэльский и 36-летняя американская актриса Меган Маркл, известная по сериалу «Форс-Мажоры» официально объявили о помолвке.

Уточняется, что влюбленные планируют сыграть свадьбу весной следующего года. Королева Елизавета II и Принц Чарльз в курсе о предстоящей свадьбе, родители невесты одобрили выбор дочери.

Пара будет проживать в одной из резиденций Кенсингтонского дворца.

Известно, что Маркл на три года старше принца, а также была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном, но в 2013 году пара развелась. Принц Гарри является пятым в очереди наследования британского престола, уточняет «Санкт-Петербург.ру».