Принц Гарри готов отказаться от королевских дел ради актрисы
Наследник британского престола принц Гарри намерен отказаться от королевских обязанностей ради женитьбы на актрисе голливудского сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл.
Новость о серьезных отношениях 32-летнего принца с 35-летней разведенной актрисой, которые длятся уже более года, расстроила королевское семейство. Избранницу наследника приняли в штыки, так как принцу Гарри готовили высокую политическую карьеру.
Но молодые не собираются идти на поводу у чужого мнения. Принц готов отстраниться от своих королевских дел, чтобы сделать предложение даме сердца, сообщает «Полит эксперт».
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