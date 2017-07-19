Принц Гарри готов отказаться от королевских дел ради актрисы

Наследник британского престола принц Гарри намерен отказаться от королевских обязанностей ради женитьбы на актрисе голливудского сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл.

Новость о серьезных отношениях 32-летнего принца с 35-летней разведенной актрисой, которые длятся уже более года, расстроила королевское семейство. Избранницу наследника приняли в штыки, так как принцу Гарри готовили высокую политическую карьеру.

Но молодые не собираются идти на поводу у чужого мнения. Принц готов отстраниться от своих королевских дел, чтобы сделать предложение даме сердца, сообщает «Полит эксперт».