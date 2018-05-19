Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались узами брака
В часовне Святого Георгия Виндзорского замка прошла церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Как сообщает «Коммерсантъ», обряд венчания провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
На церемонии присутствовали футболист Дэвид Бекхем с супругой, семья актера Джорджа Клуни, теннисистка Серена Уильямс с мужем, основатель социальной сети Aлексисм Оганян, музыкант сэр Элтон Джон.
По информации журнала Bridebook, свадьба обошлась королевскому дворцу в 2 760 974 долларов.
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