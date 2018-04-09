США примут решение об ударе по Сирии в течение 48 часов

Президент США Дональд Трамп примет решение о нанесении удара по Сирии из-за сообщений о применении химоружия в провинции Дума.

«Мы примем решение в ближайшие 24–48 часов», — сказал глава Белого дома.

Он также пообещал выяснить, «если это сделали русские, если это Сирия, если это Иран, если это все они вместе».

Правительственные войска Башара Асада обвинили в применении 7 апреля химического оружия в сирийском городе Дума. Якобы в нанесении удара использовались «бочковые» бомбы, в которых, «возможно», содержались химические отравляющие вещества. В МИД России назвали эти заявления информационным вбросом, сообщает Life.