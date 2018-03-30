Приморского депутата не выпустили за границу из-за долгов

Депутат приморского заксобрания Игорь Чемерис не смог выехать в Японию из-за невыплаченных задолженностей.

Супруга парламентария уверяет, что препятствием к загранпоездке стали несколько штрафов от ГИБДД. Однако агентство PrimaMedia установило, что за Чемерисом числится только один штраф на сумму в 500 рублей, исполнительный лист по которому составляет 1000 рублей.

Отмечается, что такая сумма не может стать препятствием для выезда за границу. В то же время у депутата обнаружился куда более существенный долг – 49 миллионов рублей, передает «ФедералПресс».