Приморский суд впервые в истории РФ отменил блокировку сайта со «взрослым порно»

Впервые в российской истории блокировка порнографического сайта отменена решением суда. Такое решение принял суд Приморского края по апелляции владельца сайта «для взрослых».

Апелляция была удовлетворена, и постановление Первореченского районного суда о блокировке доступа к порталу, принятое осенью 2016 года, отменено, - сообщает С-news со ссылкой на местное издание «ПримаМедиа».

Когда Роскомнадзор, во исполнение решения суда, заблокировал ресурс Youporn, его владельцы обратились за защитой в канадское юридическое бюро Going International. Те, в свою очередь, наняли приморского адвоката Алексея Клецкина, который обратился в краевой суд с ходатайством о восстановление сроков обжалования решения суда.

По словам Клецкина, решение суда первой инстанции базировалось исключительно на мнении прокурора о наличии на данном ресурсе информации порнографического характера. Но мнение прокурора, выступающего истцом, не может быть независимым в данном случае, - подчеркнул юрист.

Кроме того, правозащитник обратил внимание на подмену понятий: законодательство запрещает распространять порнографическую информацию среди детей, но не запрещает эту информацию как таковую.

В свою очередь юрист Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян уверен, что российское законодательство не предусматривает такой санкции, как блокировка доступа к сайту со «взрослой» порнографией.

- В Уголовном кодексе есть статья, которая запрещает изготовление и распространение порнографии, но действуя в рамках данной статьи, в отношении какое-либо сайта сначала надо завести уголовное-процессуальное производство, и только потом можно будет говорить о блокировке доступа к нему, - подчеркнул Дарбинян.

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