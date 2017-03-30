В приморских магазинах нашли опасную жвачку
В магазинах Приморья появилась жевательная резинка с призывами к суициду под оберткой. Об опасном товаре властям региона сообщили обеспокоенные родители.
По поступившим от них сообщениям местные управления Роспотребнадзора, Роскомнадзора, МВД и департамент лицензирования и торговли начали мониторинг магазинов. К настоящему времени проверены более полутора сотен торговых точек. Жевательная резинка найдена в 10 из них, передает РИА ФедералПресс.
Ранее жвачка, содержащая задания, так или иначе связанные с риском смерти, была обнаружена в Оренбургской и Омской областях.
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