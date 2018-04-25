В Приморье ввели особый противопожарный режим

Высокая пожароопасность и сложная метеообстановка вынудили власти Приморского края ввести в регионе особый режим.

Экстренным другим службам поручено вести круглосуточное дежурство на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, очистить территории населенных пунктов от мусора и создать запасы воды и жилых зданий, расположенных вблизи лесов.

Жителям края на время действия особого режима запрещено ходить в лес, разводить костры, жечь мусор и проводить другие огнеопасные работы, передает телеканал «360».