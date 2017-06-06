В Приморье введен режим ЧС из-за паводка
В Чугуевском районе Приморья введен режим чрезвычайной ситуации по причине резкого подъема воды в трех местных реках в результате ливней.
Паводок частично размыл дороги и разрушил мост на одной из рек, что привело к нарушению транспортного сообщения. Жителей окрестных сел эвакуировать не стали, поскольку вода уже начала спадать. Им завезли продукты и топливо для дизельной электростанции.
Ремонтно-восстановительные работы в регионе начнутся после того как реки вернутся в свои берега и обстановка стабилизируется, передает «ФедералПресс».
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