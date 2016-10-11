В Приморье уволили медика за совет пациенту сходить за помощью в церковь
В Приморье уволили врача одной из больниц Дальнегорска за то, что он предложил родителям укушенной собакой девочки вместо вакцины от бешенства сходить в церковь. Медик лишился своей должности за хамство, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.
Главный врач медучреждения получил предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщает «Интерфакс».
Ранее местный департамент здравоохранения организовал проверку по факту сообщения о том, что в больнице Дальнегорска пациентке, которую укусила бездомная собака, не сделали прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины.
Сейчас вакцины во всех больницах края достаточно, сообщают власти региона.
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