В Приморье уволили медика за совет пациенту сходить за помощью в церковь

В Приморье уволили врача одной из больниц Дальнегорска за то, что он предложил родителям укушенной собакой девочки вместо вакцины от бешенства сходить в церковь. Медик лишился своей должности за хамство, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Главный врач медучреждения получил предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщает «Интерфакс».

Ранее местный департамент здравоохранения организовал проверку по факту сообщения о том, что в больнице Дальнегорска пациентке, которую укусила бездомная собака, не сделали прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины.

Сейчас вакцины во всех больницах края достаточно, сообщают власти региона.