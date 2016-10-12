В Приморье угольщики прекратили голодовку

Сотрудники «Лучегорского угольного разреза» в Приморье прекратили голодовку после встречи с руководством предприятия.

- Только что рабочие прекратили голодовку после проведения согласительной комиссии под руководством вице-губернатора края Евгения Вишнякова. Участники комиссии подписали протокол, в котором прописаны все требования рабочих, - цитирует «Интерфакс» председателя координационного совета организаций профсоюза Пожарского района Сергея Белякова.

Он отметил, что на предприятии проведут служебное расследование в отношении некоторых должностных лиц. Кроме того, решено выплатить премию рабочим. Ранее они лишились выплат в размере 28 миллионов рублей.

Работа по обсуждение спорных вопросов продолжится завтра.