В ДТП в Приморье пострадали пять человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Приморском крае пострадали пять человек.
Автобус направлялся из города Артема на станцию угольная. На улице Фрунзе он столкнулся с микроавтобусом «Ниссан», сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса показался зажатым в салоне. Для его освобождения спасателям пришлось применить специальные инструменты.
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