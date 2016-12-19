В ДТП в Приморье пострадали пять человек

В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Приморском крае пострадали пять человек.

Автобус направлялся из города Артема на станцию угольная. На улице Фрунзе он столкнулся с микроавтобусом «Ниссан», сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса показался зажатым в салоне. Для его освобождения спасателям пришлось применить специальные инструменты.