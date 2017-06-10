В Приморье локомотив задавил троих детей

В Надежинском районе Приморья под колесами локомотива погибли трое детей, один получил серьезную травму.

Как сообщает агентство URA.RU, дети от 10 до 12 лет шли по железной дороге, когда маневровый поезд перегонял вагоны. Увидев подростков, водитель выполнил экстренное торможение, однако «трагедии избежать не удалось».

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги, двое мальчиков и одна девочка погибли, еще одна школьница была доставлена в больницу. В настоящее время комиссия отделения железной дороги проводит расследование случившегося.