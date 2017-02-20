В Приморье главу хоккейного клуба «Адмирал» отправили в СИЗО

Решением районного суда Владивостока гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» Илья Спокойнов помещен под арест сроком на два месяца.

Основанием для этого стало ходатайство следственных органов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

В пресс-службе СУ СКР по региону комментарии по данному поводу агентству получить не удалось. Однако источник в правоохранительных органах рассказал, что Спокойнов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами.

Ранее по тому же делу под арест были отправлены супруга Спокойнова – глава ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова и Алексей Авершин, возглавляющий союз горнопромышленников Приморья. На прошлой неделе им был продлен срок содержания под стражей.