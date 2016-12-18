США применят кибероружие против РФ в случае гарантированного превосходства

Действующий президент США Барак Обама определил условия применения кибероружия ответ на хакерские атаки якобы со стороны России с целью повлиять на результаты выборов.

Обама считает, что неэффективное использование кибероружия – худший вариант, нежели его неприменение вообще. Поэтому он намерен следовать принципу «эскалационного доминирования». Это значит, что кибероружие будет использовано только при наличии у Вашингтона гарантий прекращения конфликта на своих условия, пишет издание The New York Times.

При этом отмечается, что в настоящее время у Штатов нет полной уверенности в своих возможностях. Не исключено, что в конечно итоге они могут потерять больше, чем выиграть.