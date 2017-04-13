США применили в Афганистане самую мощную неядерную бомбу против ИГ

Пентагон рассказал о применении в Афганистане самой мощной неядерной бомбы против группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГ, их система тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась GBU-43», —цитирует «РИА Новости» слова представителя пресс-службы Пентагона.

Он подтвердил, что бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

США проводят военную операцию в Афганистане с 2001 года, помогая местным властям в борьбе с группировками «Талибан» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).