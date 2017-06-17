Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина завершила карьеру

Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина заявила об окончании карьеры.

Как пишет РБК, причина завершения карьеры не названа. На официальном сайте самой балерины сообщается о том, что она делает перерыв из-за профессиональных травм.

Лопаткина является выпускницей Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. После окончания академии ее приняли в труппу Мариинского театра. В 2006 году она получила звание Народной артистки.

Лопаткина стала первой, кто исполнил одну из двух сольных партий в балете Джона Ноймайера «Звуки пустых страниц» в 2001 году.