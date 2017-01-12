МИД РФ приложит все усилия для возобновления вещания телеканалов РФ на Украине

Российская сторона обратится в ОБСЕ и другие международные организации для того, чтобы вещание российских телеканалов на Украине было восстановлено. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Поступает информация о том, что на Украине было заблокировано вещание российского телеканала «Дождь». Я постаралась перепроверить эту информацию, связалась с сотрудниками канала, они сказали, что это соответствует действительности, - цитирует Захарову ТАСС.

По словам главы департамента информации и печати МИД РФ, запрет на вещание российских каналов является «парадоксальным актом цензуры» со стороны официального Киева.

- Мы безусловно сделаем все для того, чтобы этот факт нашел отражение в комментариях представителей соответствующих организаций. Мы привлечем внимание представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ госпожи Миятович. Мы сделаем все для того, чтобы соответствующие профильные международные площадки не просто высказались, а повлияли на эту тему для того, чтобы трансляция телеканала «Дождь» и других российских телеканалов все-таки была возобновлена, - подчеркнула Захарова.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ заявила, что надежды на положительное решение вопроса очень мало.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение прекратить ретрансляцию «Дождя», поскольку канал «не признает территориальную целостность Украины» и демонстрирует российскую рекламу.

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