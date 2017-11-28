В приложении «Google Play» поселился банковский троян

Разработчик антивирусных программ компания «ESET» заявила о мобильном банковском трояне «BankBot», который маскировался под игры в приложении «Google Play».

Злоумышленники разместили в «Google Play» приложения, предназначенные для скрытой загрузки трояна на устройства пользователей.

По информации «ESET», сначала в «Google Play» появились приложения-фонарики «Tornado FlashLight», «Lamp For DarkNess» и «Sea FlashLight» с вредоносными функциями, а затем — приложения для игры в пасьянс и софт для очистки памяти.

Загрузка мобильного трояна начиналась не сразу после установки приложений, а через два часа после активации прав администратора устройства.

Если на устройстве установлен запрет на установку софта из неизвестных источников, то атака не совершалась, передает Kommersant.