США пригрозили Турции санкциями из-за сделки с РФ
Вашингтон может ввести санкции в отношении Турции, если Анкара не откажется от приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400.
По словам замглавы Госдепартамента США Уэсса Митчелла, ограничения будут введены в соответствии с законом, предусматривающим меры противодействия противникам Америки. Он также отметил, что покупка Турцией российских ЗРК не самым лучшим образом отразится на ее участии в испытаниях истребителей нового поколения в рамках программы F-35, передает «Экономика сегодня».
Ранее Штаты, стремясь воспрепятствовать сделке между РФ и Турцией, предлагали Анкаре альтернативное вооружение. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что настроен на приобретение именно российских ЗРК.
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