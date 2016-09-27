WBO пригрозила Фьюри лишить его пояса за отказ от боя с Кличко

Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) дает британскому спортсмену Тайсону Фьюри десять дней на медицинское обоснование своего очередного отказа от поединка с украинцем Владимиром Кличко.

- Вы должны прислать необходимые медицинские документы в комитет WBO по чемпионским титулам в течение 10 дней. Эта информация нужна для оценки вашего состояния и рассмотрения вашего статуса согласно нашим правилам, - говорится в обращении, которое опубликовала WBO.

Если Фьюри не предоставит обоснование, то его лишат чемпионского пояса. Кличко же проведет бой с кем-то из претендентов на чемпионство. При этом если британец сможет представить внятное обоснование, то ему дадут возможность перенести бой, однако он должен состояться не более чем через 180 дней.

Бой между Фьюри и Кличко переносился уже множество раз.

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