МИД РФ пригрозил ответить на любые недружественные действия против РФ в Сирии

Ни одно недружественное действие против России и граждан РФ в Сирии не останется безнаказанным. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

Так дипломат прокомментировала атаку российского вертолета Ми-8, доставлявшего гуманитарную помощь в один из труднодоступных районов Сирии. Как сообщалось, летчикам удалось увернуться от ракеты, выпущенной по вертолету боевиками ДАИШ (запрещенная в РФ организация), при обстреле никто не пострадал.

- Мы отметили в этой связи слова некоторых сирийских оппозицонеров, которые потребовали от своих региональных спонсоров поставок зенитных комплексов вооруженным экстремистам. Мы надеемся, что у наших региональных и прочих партнеров хватит здравого смысла не откликаться на подобные призывы. В любом случае, следует сказать, что Россия никому не позволит ставить под угрозу жизнь своих граждан, в том числе военнослужащих. Любые недружественные действия в отношении России не останутся без последствий, — цитирует Захарову РИА «Новости».

В то же время глава департамента информации и печати МИД РФ подчеркнула, что Россия готова со всеми партнерами вести диалог в интересах урегулирования ситуации в Сирии.

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События: терроризм
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