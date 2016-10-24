МИД РФ пригрозил США «несимметричным ответом» на ужесточение санкций
Выступая на заседании комитета Совета Федерации по международным делам по проекту закона о приостановлении соглашения с США по утилизации плутония, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация заготовила несколько шагов несимметричного характера, если Соединенные Штаты решат ужесточить санкции против РФ в связи с ситуацией в Сирии.
- Санкционная политика США по отношению к России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период, чтобы провести определенную исследовательскую работу, заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме на случай дальнейшего ужесточения санкционного режима, - цитирует Рябкова ТАСС.
Ранее о возможности ужесточения санкций в отношении России заявил госсекретарь США Джон Керри. Его поддержал также глава британского МИД Борис Джонсон.
В свою очередь министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против ужесточения ныне действующего режима санкций, заявив, что это может повредить переговорному процессу по Сирии.
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