Суд приговорил к смертной казни совершившего теракт в Алма-Ате
Гражданин Казахстана Руслан Кулекбаев, совершивший летом текущего года теракт в Алма-Ате, приговорен к смертной казни, сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам в Алма-Ате.
Как отмечается в материале, приговор обжалованию не подлежит. 18 июля Кулекбаев атаковал здания Алмалинского РУВД и департамента Комитета национальной безопасности, в результате чего погибли восемь сотрудников правоохранительных органов и двое мирных жителей. В содеянном подсудимый не раскаялся.
В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь, однако законодательство не запрещает судам назначать эту меру наказания по рассматриваемым делам, сообщает ТАСС.
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