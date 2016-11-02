Суд приговорил к смертной казни совершившего теракт в Алма-Ате

Гражданин Казахстана Руслан Кулекбаев, совершивший летом текущего года теракт в Алма-Ате, приговорен к смертной казни, сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам в Алма-Ате.

Как отмечается в материале, приговор обжалованию не подлежит. 18 июля Кулекбаев атаковал здания Алмалинского РУВД и департамента Комитета национальной безопасности, в результате чего погибли восемь сотрудников правоохранительных органов и двое мирных жителей. В содеянном подсудимый не раскаялся.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь, однако законодательство не запрещает судам назначать эту меру наказания по рассматриваемым делам, сообщает ТАСС.