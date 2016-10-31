Суд ДНР приговорил организатора покушения на Захарченко к 14 годам заключения

Главный организатор покушения на главу ДНР Александра Захарченко гражданин Украины Максим Теорентер решением Верховного суда республики приговорен к 14 годам лишения свободы.

- Верховный суд сегодня вынес приговор Максиму Теорентеру – организатору покушения на главу республики Александра Захарченко. Определено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, - сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе Министерства государственной безопасности ДНР.

По данным ведомства, осужденный является агентом Службы безопасности Украины, и именно он подложил взрывное устройство в стрелковом клубе «Артемида» в Донецке.

Ранее сообщалось, что 28 апреля была пресечена попытка покушения на главу ДНР Захарченко. Сотрудники МГБ задержали «группу прибывших с подконтрольной Киеву территории граждан Украины, у которых было при себе мощное взрывное устройство».

В ведомстве выяснили, что ранее задержанные изучили маршруты движения и места пребывания Захарченко и намеревались организовать покушение в стрелковом комплексе «Артемида».