Суд приговорил жительницу МО к штрафу в 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского

Нецензурная брань, адресованная сотруднику транспортной полиции в кассовом зале Курского вокзала в Москве, обошлась безработной жительнице Подмосковья в 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 30 июля прошлого года 38-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, бранилась нецензурными словами в кассовом зале Курского вокзала. Сотрудник транспортной полиции обратился к ней с требованием пройти в дежурную часть для составления протокола о нарушении общественного порядка. В ответ женщина оскорбила полицейского.

В результате в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Басманный районный суд Москвы назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».