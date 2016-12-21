Приговор Карауловой огласят 22 декабря

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова), обвиняемая в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство», раскаялась в суде, заявив, что не собиралась вступать в ряды террористов, а стала жертвой «больной любви».

Выступая с последним словом в суде, она попросила о снисхождении и заявила, что хочет искупить свою вину.

- Я все осознала, когда оказалась на границе в миграционном центре. Все это было большой ошибкой. Я хочу оставить это в прошлом, не хочу остаться в глазах близких шахидкой и террористкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину, - приводит «РИА Новости» слова студентки.

В материале также говорится, что Московский окружной военный суд огласит приговор Карауловой 22 декабря в 14:00 мск. Ранее прокурор попросил приговорить экс-студентку к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании.

Варвара Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, чтобы примкнуть к ИГ. По словам обвиняемой, она познакомилась в интернете с молодым человеком, предложившим ей выйти замуж и уехать в Сирию. Свои действия Караулова объяснила любовью и стремлением создать семью.