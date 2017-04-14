В США приготовили 45-килограммовое шоколадное яйцо

В американском ресторане Lake Elmo Inn в штате Миннесота изготовили к Пасхе шоколадное яйцо весом в 45 килограммов.

«Скорлупа» яйца изготовлена из восьми слоев белого шоколада. Повар ресторана сделал отдельно две половинки яйца, а затем соединил и скрепил рамкой из темного шоколада. Поверхность он украсил 240 цветами, выполненными из того же лакомства.

В общей сложности работа заняла три дня. Кулинарный шедевр будут демонстрировать посетителям ресторана до 23 апреля, сообщает UPI.