В США приготовили 45-килограммовое шоколадное яйцо
В американском ресторане Lake Elmo Inn в штате Миннесота изготовили к Пасхе шоколадное яйцо весом в 45 килограммов.
«Скорлупа» яйца изготовлена из восьми слоев белого шоколада. Повар ресторана сделал отдельно две половинки яйца, а затем соединил и скрепил рамкой из темного шоколада. Поверхность он украсил 240 цветами, выполненными из того же лакомства.
В общей сложности работа заняла три дня. Кулинарный шедевр будут демонстрировать посетителям ресторана до 23 апреля, сообщает UPI.
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