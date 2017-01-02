В пригороде Баку произошел повторный взрыв на газопроводе
На одном из газопроводов в пригороде столицы Азербайджана произошел взрыв, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Как уточняется в материале, первый взрыв, сопровождавшийся пожаром, на том же месте газопровода произошел 27 декабря и имел «техногенный характер».
Второй инцидент произошел на территории поселка Сангачалы сегодня в 07:00 по местному времени. На место инцидента прибыли личный состав и техника МЧС. Пожар, возникший после взрыва, локализован, принимаются меры для того, чтобы полностью погасить огонь.
О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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