В пригороде Баку произошел повторный взрыв на газопроводе

На одном из газопроводов в пригороде столицы Азербайджана произошел взрыв, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Как уточняется в материале, первый взрыв, сопровождавшийся пожаром, на том же месте газопровода произошел 27 декабря и имел «техногенный характер».

Второй инцидент произошел на территории поселка Сангачалы сегодня в 07:00 по местному времени. На место инцидента прибыли личный состав и техника МЧС. Пожар, возникший после взрыва, локализован, принимаются меры для того, чтобы полностью погасить огонь.

О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.