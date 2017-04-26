МОК пригласил Россию на Олимпиаду-2018
Международный олимпийский комитет направил в Россию приглашение на участие в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее.
Олимпийский комитет России (ОКР) приглашение принял, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Александра Жукова.
Президент ОКР выразил надежду на то, что российская сборная сможет выступить на Играх в Пхенчхане в полном составе.
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