МОК пригласил Россию на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет направил в Россию приглашение на участие в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее.

Олимпийский комитет России (ОКР) приглашение принял, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Александра Жукова.

Президент ОКР выразил надежду на то, что российская сборная сможет выступить на Играх в Пхенчхане в полном составе.

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