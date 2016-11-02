ДНР не приемлет предложенный Киевом вариант обмена пленными «один к трем»

Руководство Донецкой народной республики категорически не согласно с предложенной украинской стороной формулой обмена пленными по схеме «три ополченца на одного военнослужащего». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Комментируя предложение главы СБУ Василия Грицака, омбудсмен подчеркнула, что ДНР настаивает на формуле, которая прописана в Минских соглашениях - «всех на всех».

- Мы готовы произвести обмен пленными в том формате, который прописан в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений. А именно: по формуле «всех на всех», — цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что во время визита в Краматорск глава СБУ Василий Грицак заявил, что Киев готов отдавать трех пленных ополченцев за одного пленного военнослужащего Украины.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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