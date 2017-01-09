У приехавших с Донбасса журналистов полиция отобрала материалы по крушению МН17

Правоохранительные органы Нидерландов конфисковали собранные двумя независимыми журналистами материалы о крушении в Донбассе летом 2014 года пассажирского самолета МН17. Об этом сообщил один из корреспондентов Стефан Бек.

«Все материалы о трагедии, собранные мною и Михелем Спеккерсом, например, записи уличных интервью, конфискованы полицией по прибытию в Нидерланды», - цитирует ТАСС запись, сделанную Беком в Facebook.

По словам журналиста, сотрудники правоохранительных органов забрали у него не только телефон, ноутбук и камеру, но и предметы, найденные на месте крушения.

«В голландской прокуратуре утверждают, что сами не могут собрать подобный материал, поскольку в регионе, где произошло крушение, слишком опасно. Однако в ходе нашего пребывания в районе мы убедились, что это не так. Кроме того, в прокуратуре говорят, что собрать все материалы не представляется возможным, поскольку обломки разбросаны на большой территории. Это действительно так, однако прокуратура отказывается забирать и уже собранные предметы, хранящиеся на складах», - подчеркнул Бек.

Журналист усомнился в честности и прозрачности проводимого голландской прокуратурой расследования причин авиакатастрофы.

В свою очередь голландская полиция заявила Нидерландской телерадиовещательной корпорации, что материалы, собранные на месте крушения самолета, «были переданы сотрудникам правоохранительных органов».

- В распоряжении полиции также имеются камера, телефоны и ноутбук независимых журналистов, - уточнил телеканал. - Они опечатаны и отправлены на хранение. Возможно, позднее они будут использоваться в расследовании.

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