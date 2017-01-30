Придуманный Украиной слоган «Евровидения-2017» удивил всех
Оргкомитет проведения международного вокального конкурса «Евровидение-2017» на Украине определился с эмблемой и слоганом предстоящего музыкального фестиваля.
В качестве эмблемы выбрано национальное украинское женское украшение — намысто. Слоганом стало выражение «Празднуйте многообразие» — Celebrate diversity, - сообщает интернет-издание «Народные новости».
Организаторы не объяснили, какого рода разнообразие следует праздновать участкам и зрителям конкурса.
Ранее, в 2005 году в Киеве уже проводилось «Евровидение». Тогда логотипом конкурса являлся папоротник, а слоганом было слово «Пробуждение».
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