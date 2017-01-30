Придуманный Украиной слоган «Евровидения-2017» удивил всех

Оргкомитет проведения международного вокального конкурса «Евровидение-2017» на Украине определился с эмблемой и слоганом предстоящего музыкального фестиваля.

В качестве эмблемы выбрано национальное украинское женское украшение — намысто. Слоганом стало выражение «Празднуйте многообразие» — Celebrate diversity, - сообщает интернет-издание «Народные новости».

Организаторы не объяснили, какого рода разнообразие следует праздновать участкам и зрителям конкурса.

Ранее, в 2005 году в Киеве уже проводилось «Евровидение». Тогда логотипом конкурса являлся папоротник, а слоганом было слово «Пробуждение».