В США придуман управляемый силой мысли музыкальный инструмент
Ученые Вашингтонского университета разработали музыкальный инструмент Encephalophone, которым можно управлять исключительно силой мысли.
Он совмещает в себе музыкальный синтезатор, компьютер и технологию электроэнцефалографии (ЭЭГ). Инструмент воспроизводит звуки, обрабатывая два вида сигналов, поступающих из мозга человека – от зрительного участка коры и связанных движениями конечностями, сообщает сайт dailytechinfo.org.
По словам авторов проекта, Encephalophone может быть использован музыкантами, в силу каких-либо причин утративших подвижность и возможность сочинять и исполнять музыку, а также как инструмент восстановительной терапии для людей с ограниченными возможностями.
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