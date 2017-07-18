В США придуман управляемый силой мысли музыкальный инструмент

Ученые Вашингтонского университета разработали музыкальный инструмент Encephalophone, которым можно управлять исключительно силой мысли.

Он совмещает в себе музыкальный синтезатор, компьютер и технологию электроэнцефалографии (ЭЭГ). Инструмент воспроизводит звуки, обрабатывая два вида сигналов, поступающих из мозга человека – от зрительного участка коры и связанных движениями конечностями, сообщает сайт dailytechinfo.org.

По словам авторов проекта, Encephalophone может быть использован музыкантами, в силу каких-либо причин утративших подвижность и возможность сочинять и исполнять музыку, а также как инструмент восстановительной терапии для людей с ограниченными возможностями.