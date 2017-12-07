Придуман новый способ борьбы с городскими грызунами

Городских крыс можно уничтожить с помощью внедрения в их популяцию генномодифицированных особей, считают ученые из Эдинбургского университета.

По замыслу биологов, специально выведенные крысы будут внедряться в популяции городских грызунов и распространять там свои измененные гены.

В результате, через два года крысиное потомство станет или бесплодным, или же не сможет производить на свет отпрысков женского пола.

Ученые собираются использовать новейшую систему редактирования ДНК под названием CRISP-Cas9, которая позволяет удалять и заменять конкретные гены практически как в текстовом редакторе на компьютере.

Однако исследователи пока не спешат применять свой способ на практике из-за того, что существует вероятность, что процесс мутации крысиного ДНК не ограничится городской популяцией и выйдет за ее рамки, сообщает ТАСС.

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