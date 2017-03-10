В МЭР придумали способ убедить россиян самостоятельно копить на пенсии

В Минэкономразвития обсуждают возможность предоставления налоговых льгот тем гражданам, которые будут самостоятельно откладывать средства на пенсию.

В частности, тем, кто будет отчислять на старость 10% зарплаты могут снизить ставку НДФЛ до 10%. Если пенсионные отчисления будут составлять 4%, то ставка налога останется неизменной – 13%.

Тем же, кто не пожелает сам копить на пенсию НДФЛ повысят до 15%, сообщает URA.RU со ссылкой на «Ведомости». Отмечается, что идея пока находится на стадии обсуждения исключительно внутри ведомства, указанные расчеты не являются окончательными.