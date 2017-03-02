Приднестровье объявило российский триколор вторым государственным флагом

Верховный совет Приднестровской Молдавской республики (ПМР) утвердил правительственный законопроект, который уравнивает в статусе флаг непризнанной республики и государственный флаг РФ.

По мнению авторов законопроекта, установка российского триколора вместе с флагом ПМР на зданиях всех органов власти будет символизировать «укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции с Россией», пишет «Парламентская газета».

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что народ Приднестровья исторически ощущает себя частью многонационального народа России, и учреждение российского триколора в качестве второго флага ПМР, по-видимому, должно подчеркивать эту принадлежность.