Приднестровье объявило российский триколор вторым государственным флагом
Верховный совет Приднестровской Молдавской республики (ПМР) утвердил правительственный законопроект, который уравнивает в статусе флаг непризнанной республики и государственный флаг РФ.
По мнению авторов законопроекта, установка российского триколора вместе с флагом ПМР на зданиях всех органов власти будет символизировать «укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции с Россией», пишет «Парламентская газета».
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что народ Приднестровья исторически ощущает себя частью многонационального народа России, и учреждение российского триколора в качестве второго флага ПМР, по-видимому, должно подчеркивать эту принадлежность.
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