В Приднестровье начались выборы президента

В Приднестровье началось голосование на выборах президента.

Избирательные участки будут открыты для граждан с 7:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, за ходом выборов будут следить 80 международных наблюдателей, включая депутатов Госдумы РФ.

Главными претендентами на президентское кресло стали действующий руководитель страны Евгений Шевчук и спикер парламента Вадим Красносельский.

Для того, чтобы выборы считались состоявшимися, необходимы голоса 25 процентов избирателей, пишет газета «Коммерсант».

Новости по теме
Теги:
События: выборы
Следующая новость Керри предложил сирийской оппозиции сделать первый шаг к миру

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО