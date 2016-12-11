В Приднестровье начались выборы президента

В Приднестровье началось голосование на выборах президента.

Избирательные участки будут открыты для граждан с 7:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, за ходом выборов будут следить 80 международных наблюдателей, включая депутатов Госдумы РФ.

Главными претендентами на президентское кресло стали действующий руководитель страны Евгений Шевчук и спикер парламента Вадим Красносельский.

Для того, чтобы выборы считались состоявшимися, необходимы голоса 25 процентов избирателей, пишет газета «Коммерсант».