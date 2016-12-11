В Приднестровье начались выборы президента
В Приднестровье началось голосование на выборах президента.
Избирательные участки будут открыты для граждан с 7:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, за ходом выборов будут следить 80 международных наблюдателей, включая депутатов Госдумы РФ.
Главными претендентами на президентское кресло стали действующий руководитель страны Евгений Шевчук и спикер парламента Вадим Красносельский.
Для того, чтобы выборы считались состоявшимися, необходимы голоса 25 процентов избирателей, пишет газета «Коммерсант».
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