Причины гибели российских журналистов в ЦАР установит экспертиза

Тела убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов направили в экспертное учреждение для установления причин гибели.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко, после экспертизы тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля передадут родственникам. Дата похорон еще не известна. Тела убитых доставили в Москву в ночь на 5 августа.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в конце июля. Журналисты снимали фильм о работе частной военной компании «ЧВК Вагнер» в ЦАР. Власти республики утверждают, что их убили за сопротивление вооруженным людям, пытавшимся захватить машину. СМИ сообщают, что россиян похитили, допросили и убили члены повстанческого движения «Селека».