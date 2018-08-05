Причины гибели российских журналистов в ЦАР установит экспертиза

Тела убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов направили в экспертное учреждение для установления причин гибели.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко, после экспертизы тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля передадут родственникам. Дата похорон еще не известна. Тела убитых доставили в Москву в ночь на 5 августа.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в конце июля. Журналисты снимали фильм о работе частной военной компании «ЧВК Вагнер» в ЦАР. Власти республики утверждают, что их убили за сопротивление вооруженным людям, пытавшимся захватить машину. СМИ сообщают, что россиян похитили, допросили и убили члены повстанческого движения «Селека».

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