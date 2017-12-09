Причину неприятного запаха в Москве установят в течение двух дней
Более 40 мобильных лабораторий проводят пробы атмосферного воздуха в Московской области, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он заявил: «И в ближайшие двое суток будет исследовано, что это за запахи».
Бирюков добавил, что работы по мониторингу воздуха в регионе контролирует лично мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс». Заммэра пообещал информировать граждан о ходе проверки, добавив, что «ни промышленные, ни коммунальные предприятия выбросов не делали».
Ранее жители Центрального, Северо-Восточного, Северного и Восточного административных округов Москвы пожаловались на запах «тухлой квашеной капусты». Специалисты Мосэкомониторинга выезжали по адресам, откуда поступали жалобы, однако превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировали.
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