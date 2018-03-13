Причиной взрыва в Петербурге стал бытовой газ
К взрыву в многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге могла привести утечка газа.
За хлопком последовал пожар, в тушении которого в настоящее время задействованы свыше 50 спасателей и 12 единиц техники, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В результате взрыва произошло разрушение квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах. Из дома эвакуированы несколько десятков человек.
Пострадавших, по-прежнему, двое. Один из них, согласно информации СМИ, госпитализирован с ожогами.
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