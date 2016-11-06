Причиной взрыва в Иванове стал газовый котел
Эпицентром взрыва в доме в Иванове был газовый котел на первом этаже. Следователи обнаружили его со следами повреждений.
Как сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко, уставлена квартира, где находился эпицентр взрыва бытового газа.
В результате взрыва в 12-квартирном двухэтажном жилом доме погибли шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка. Еще четыре человека находятся в областной больнице, сообщает ТАСС.
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