Причиной взрыва газа в рязанской многоэтажке могла стать открученная гайка счетчика
По предварительному заключению следователей, причиной утечки газа, которая привела к взрыву в многоэтажном жилом доме в Рязани, могла стать открученная гайка счетчика.
- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире, где взорвался газ, была отвернута гайка на выходе газового счетчика, - цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ.
По словам собеседника агентства, эта версия является предварительной, для получения полной картины происшедшего необходимо дождаться результатов экспертиз.
Ранее сообщалось, что 23 октября в многоэтажном доме в Рязани произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибло семь человек и еще 13 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.
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