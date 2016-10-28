Причиной взрыва газа в рязанской многоэтажке могла стать открученная гайка счетчика

По предварительному заключению следователей, причиной утечки газа, которая привела к взрыву в многоэтажном жилом доме в Рязани, могла стать открученная гайка счетчика.

- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире, где взорвался газ, была отвернута гайка на выходе газового счетчика, - цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ.

По словам собеседника агентства, эта версия является предварительной, для получения полной картины происшедшего необходимо дождаться результатов экспертиз.

Ранее сообщалось, что 23 октября в многоэтажном доме в Рязани произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибло семь человек и еще 13 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.