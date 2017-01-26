Причиной массовой драки на Страстном бульваре в Москве стала бутылка водки

К массовой драке на Страстном бульваре в Москве привел спор из-за бутылки спиртного, которую участники конфликта не смогли поделить.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

По уточненным данным, в кровавой разборке участвовало шесть человек, все шестеро направлены на лечение в стационарные отделения института имени Склифосовского, а также столичных клиник №1 и №36.

Ранее сообщалось о троих пострадавших при инциденте, происшедшем в ночь на 26 января.