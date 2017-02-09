Причиной инцидента на АЭС во Франции назвали вентилятор

Взрыв в машинном отделении французской АЭС «Фламанвиль» произошел из-за сбоя в работе вентилятора. Ранее причиной инцидента называлось короткое замыкание.

В префектуре департамента Манш РИА «Новости» пояснили, что пожара на станции не было, но из-за горящей обмотки проводом образовалось сильное задымление. Тем не менее, на месте происшествия работают пожарные.

В префектуре подчеркнули, что инцидент не затронул зону ядерных реакторов и радиоактивная опасность отсутствует.