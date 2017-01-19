Причиной гибели 6-летнего Егора Антонова в Коммунаре стал несчастный случай

Пропавший 7 января в Коммунаре Ленинградской области 6-летний Егор Антонов, вероятнее всего, погиб в результате несчастного случая. Такое заявление сделали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

- Сегодня следователями-криминалистами СУ СК России по Ленинградской области с помощью квадракоптера, предоставленного волонтерами, в реке Ижора было обнаружено тело мальчика. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительная версия несчастного случая находит свое подтверждение. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза тела ребенка для подтверждения его личности и точной причины смерти, — цитирует сообщение пресс-службы СК РФ Лайф.

Ранее сообщалось, что 6-летний ребенок пропал 7 января во время прогулки со своей собакой. Его тело было обнаружено в Ижоре вниз по течению по направлению к дамбе, около комбината, примерно в полутора километрах от места пропажи.

Версия несчастного случая изначально рассматривалась следователями как приоритетная.