Причиной гибели 6-летнего Егора Антонова в Коммунаре стал несчастный случай

Пропавший 7 января в Коммунаре Ленинградской области 6-летний Егор Антонов, вероятнее всего, погиб в результате несчастного случая. Такое заявление сделали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

- Сегодня следователями-криминалистами СУ СК России по Ленинградской области с помощью квадракоптера, предоставленного волонтерами, в реке Ижора было обнаружено тело мальчика. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительная версия несчастного случая находит свое подтверждение. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза тела ребенка для подтверждения его личности и точной причины смерти, — цитирует сообщение пресс-службы СК РФ Лайф.

Ранее сообщалось, что 6-летний ребенок пропал 7 января во время прогулки со своей собакой. Его тело было обнаружено в Ижоре вниз по течению по направлению к дамбе, около комбината, примерно в полутора километрах от места пропажи.

Версия несчастного случая изначально рассматривалась следователями как приоритетная.

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